Abel Ferreira não confirma mudança para o Palmeiras

O treinador português Abel Ferreira não confirma se está perto de deixar o PAOK de Salónica para treinar o Palmeiras, do Brasil.

O rumor surgiu nos últimos dias e no Brasil já dão como certa a chegada do antigo treinador do Sporting de Braga. Depois do empate contra o Granada, Abel explica que nada tem assinado, para já.

"Não sei, vamos ver. O jogo acabou agora e sou treinador do PAOK. Não sou eu que tenho que falar sobre isso. Eu tenho contrato com o PAOK, ainda não assinei nada, o jogo acabou agora, portanto não sou eu que tenho que falar sobre o assunto", comentou, após o final da partida, em conferência de imprensa.

O treinador português de 41 anos chegou ao PAOK na última temporada, época que terminou em segundo lugar da classificação. Antes, orientou o Braga durante três temporadas, tendo passado ainda pela equipa B dos minhotos, e pela formação do Sporting.

Abel Ferreira chegou ao "play-off" da Liga dos Campeões esta época, depois de ter eliminado o Benfica na terceira pré-eliminatória. No campeonato, o PAOK segue em sexto lugar.