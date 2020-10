Williams também renova com dupla de pilotos

A Williams confirmou, esta sexta-feira, que Nicholas Latifi e George Russell continuarão a ser os pilotos da equipa na temporada 2021 de Fórmula 1.

A confirmação do chefe de equipa, Simon Roberts, colocou um ponto final nos rumores que associavam Sergio Pérez e Nico Hulkenberg à equipa inglesa.

"Eu provavelmente causei um pouco de confusão semana passada e peço desculpa por isso. Nós não queríamos falar dos pilotos, mas, como o George Rusell já falou outras vezes, a Claire [Williams] anunciou no começo do ano que eles seguiriam. Nada mudou e é essa a nossa equipa para 2020 e 2021. Estamos muito felizes com os dois e vamos seguir trabalhando”, afirmou.

Restam poucas vagas por decidir na Fórmula 1. A Mercedes já confirmou Valtteri Bottas e deverá anunciar em breve a renovação de Lewis Hamilton. A Red Bull tem uma vaga em aberto, com apenas Max Verstappen confirmado. A Ferrari vai alinhar com Charles Leclerc e Carlos Sainz, que deixa a McLaren.

A McLaren alinhará com Lando Norris e Daniel Riccardo, que deixa a Renault, que recrutou Fernando Alonso para pilotar o seu monolugar, assim como Ocon.

Raikkonen e Giovinazzi continuam na Alfa Romeo, Vettel vai pilotar na Aston Martins, que deverá também anunciar a renovação de Lance Stroll.

A Haas continua sem dupla de pilotos confirmada, mas já anunciou a saída de Romain Grosjean e Kevin Magnussen. A Alpha Tauri confirmou Gasly para 2021, mas não tem segundo piloto confirmado.