Delegada de Saúde do Algarve anuncia 14 casos positivos em equipas de Fórmula 1

Ana Cristina Guerreiro, delegada regional de Saúde do Algarve, anunciou, em conferência de imprensa, que foram detetados 14 casos positivos de Covid-19 nas equipas de Fórmula 1, no âmbito da realização do Grande Prémio, em Portimão.

Os casos foram detetados entre os dias 20 e 29 de outubro, sendo que a corrida realizou-se no dia 25.

Segundo a delegada, os casos foram detetados maioritariamente no âmbito do plano de testagem das equipas, mas outros, "devido à sintomatologia, recorreram aos serviços de saúde".