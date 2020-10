Alfa Romeo mantém Raikkonen e Giovinazzi em 2021

A Alfa Romeo anunciou que vai manter Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi como os seus pilotos na próxima época.

Os dois pilotos vão fazer dupla pela terceira temporada seguida. O piloto finlandês de 41 anos vai para a sua 19ª temporada na Fórmula 1, tendo vencido o Campeonato do Mundo em 2007.

"A Alfa Romeo é mais do que uma equipa para mim, é uma segunda família. O ambiente único da equipa é o que me dá motivação para fazer a minha 19ª época na Fórmula 1. Não estaria aqui se não acreditasse no projeto", disse Kimi.

Raikkonen é uma das figuras da Fórmula 1, tendo feito a sua estrea em 2011, ao serviço da Sauber. O finlandês apenas não esteve na grelha de partida em 2010 e 2011. O piloto soma 21 vitórias e 103 pódios no seu histórico.

Já o italiano Giovinazzi, de 26 anos, que chegou também a ser associado à saída, mas renova pela construtora: "A equipa colocou esperança em mim e tenho dado o melhor para compensar. Conseguimos alguns bons resultados, mas ainda temos um longo caminho pela frente".

A Alfa Romeo é uma das equipas com piores resultados esta época e ocupa o oitavo lugar com apenas cinco pontos. Atrás, apenas a Haas, com três pontos, e a Williams, sem pontos somados.