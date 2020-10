Neste fim-de-semana em que estamos mais confinados ao nosso espaço, nada melhor do que pegar num livro. Hoje no Ensaio Geral temos duas sugestões de leitura. O primeiro livro de ficção de Paulo Moura e o primeiro livro de poemas da cantora Márcia. Mais à frente duas sugestões para pôr na agenda, uma exposição sobre as hortas de Lisboa onde pode também aprender a ser hortelão e um festival de música portuguesa. Fique connosco nos próximos minutos.