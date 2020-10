Quem consegue poupar deve ajudar a economia a mexer, diz especialista

Se a crise pandémica trouxe dificuldades a muitas famílias e empresas, para outras surgiram oportunidades de negócio com bons resultados.

“Temos aqui situações muito diversas”, começa por dizer José Reis, economista da Universidade de Coimbra e coordenador do Observatório Crises e Alternativas.

“Evidentemente, há um conjunto muito significativo de famílias afetadas no seu rendimento. Essas famílias vão poupar, porque estão em sérias dificuldades de sobrevivência”. Já aqueles cujo nível de rendimento não se alterou, “vão poupar mais”, porque “viaja-se menos, consome-se menos, sai-se menos”, descreve.

Na véspera do Dia Mundial da Poupança – criado com o objetivo de consciencializar as pessoas acerca da necessidade de disciplinar gastos e amealhar, de forma a evitar situações de sobreendividamento – e numa altura em que as previsões não são as mais favoráveis, aqueles que mantêm margem para poupar podem ajudar.