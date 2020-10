Hélder Cristóvão: "Diogo Gonçalves está a ser preparado para ser um excelente lateral"

Hélder Cristóvão, antigo capitão e central do Benfica, e durante algumas temporadas treinador na formação e equipa B, aprova, em declarações a Bola Branca, a adaptação de Diogo Gonçalves a lateral-direito.

O técnico recorda o "jogador franzino" com quem trabalhou e com características apropriadas a extremo ou como segundo avançado.

O seu crescimento acentuou-se nas duas épocas em que acabou emprestado, primeiro em Inglaterra, no Nottingham Forest e depois no regresso a Portugal, no Famalicão. Foi aliás, no emblema minhoto e sob o comando de João Pedro, que experimentou a posição de lateral.

Hélder acompanhou com satisfação a exibição de quinta-feira, diante do Standard de Liège, explicou que foi "o jogo ideal" para dar os primeiros passos como defesa direito do Benfica.