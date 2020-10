Antiga habitação do escritor Manuel de Boaventura transformada em Casa Museu

A autarquia de Esposende vai adquirir a casa do escritor Manuel de Boaventura, com vista à sua adaptação a Casa Museu.

“Esta decisão reafirma a abrangência da política cultural do município, abarcando áreas tão diversas como a literatura, a música, a dança, o teatro ou a escultura pública”, indica a autarquia em comunicado.

Manuel de Boaventura já empresta o seu nome à Biblioteca Municipal de Esposende que “tem desenvolvido um profícuo trabalho de divulgação da sua obra literária, criando o Prémio Literário com o seu nome e reeditando da sua obra literária, já com quatro títulos publicados”, acrescenta a autarquia.

Com vista à casa museu a biblioteca municipal iniciou já o levantamento do espólio da casa do escritor, em Susão, Palmeira de Faro, constituído por manuscritos, correspondência, desenhos, fotografias e outros documentos avulsos, que irá ser alvo de higienização e tratamento documental pelos serviços técnicos.

A biblioteca particular e o arquivo pessoal do escritor foi doada pela família de Manuel Boaventura ao município.