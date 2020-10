Varandas enfrenta dois processos disciplinares

Frederico Varandas, presidente do Sporting, enfrenta dois processos disciplinares, confirmou o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Os dois processos estão relacionados com as declarações do presidente leonino após o clássico contra o FC Porto, que terminou empatado a duas bolas.

O primeiro tem a ver com as declarações de Varandas na sala de imprensa logo após o apito final. O presidente questionou se o penálti anulado para o Sporting teria a mesma decisão se fosse para o FC Porto ou Benfica.

O segundo processo está relacionado com o ataque de Varandas a Pinto da Costa, presidente do Porto, alguns dias depois, antes da viagem até aos Açores, para o jogo contra o Santa Clara. Varandas afirmou que "um bandido será sempre um bandido".