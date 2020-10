Secretário de Estado do Vaticano envia telegrama em nome do Papa ao bispo de Nice

O Secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, enviou esta quinta-feira ao bispo de Nice, D. André Marceau, um telegrama dando conta de que o o Papa condena "da forma mais enérgica" a ação terrorista na catedral da cidade do sul de França e diz estar unido 2em oração" com todas os que foram atingidos.

"Sua Santidade o Papa Francisco une-se em oração com o sofrimento das famílias que sofrem e compartilha sua dor. Ele pede ao Senhor para trazê-los conforto e ele entrega as vítimas à sua misericórdia", lê-se no telegrama enviado por Parolin.



No texto é ainda dito que Francisco "condena a forma mais enérgica estes violentos atos de terror" e que o Papa "assegura a sua proximidade à Comunidade Católica da França e a todo o povo francês a quem apela à unidade".

"Confiando a França à proteção de Notre-Dame, ele [o Papa][ bdá de coração a Bênção Apostólica a todos os afetados por esta tragédia", remata o cardeal Secretário de Estado.

"Terrorismo e violência nunca podem ser aceites"

Antes da divulgação deste telegrama, o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, tinha avançado que o Papa estava "informado da situação" e "próximo da comunidade católica de luto".

De acordo com Bruni, Francisco considera este “um tempo de dor" e "um tempo de confusão".

"Terrorismo e violência nunca podem ser aceites", apontava, ainda, o Papa.

"Rezem pelas vítimas e seus entes queridos, que cesse a violência, que as pessoas voltem a se olhar como irmãos e não como inimigos, para que o querido povo francês possa reagir unido ao mal com o bem", apelava, então, o Papa.