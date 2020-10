Atentado na catedral de Nice. Papa "está próximo da comunidade católica de luto"

"Rezem pelas vítimas e seus entes queridos, que cesse a violência, que as pessoas voltem a se olhar como irmãos e não como inimigos, para que o querido povo francês possa reagir unido ao mal com o bem", apela o Papa.

Um homem entrou na basílica de Nice, construída à imagem da catedral de Notre Dame de Paris, e esfaqueou várias pessoas. Duas pessoas morreram logo, incluindo uma mulher decapitada e uma segunda, também mulher, refugiou-se num bar das proximidades, mas não resistiu aos ferimentos.

As autoridades conseguiram deter o suspeito pouco depois do ataque, tendo-o atingido com um tiro. O homem foi depois levado ao hospital com vida.

Presidente da Câmara de Nice fala em terrorismo e diz ser tempo de "erradicar definitivamente o islamo-fascismo" em França.