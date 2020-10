Sérgio Conceição: "Paços de Ferreira é dos jogos mais difíceis que vamos ter"

Sérgio Conceição deixa um alerta sonoro para os jogadores e adeptos do FC Porto, ao considerar que o jogo com o Paços de Ferreira, desta sexta-feira, "é um dos mais difíceis que vamos ter".

O treinador dá como exemplo os jogos que o Paços já realizou e em que os guarda-redes das equipas adversárias foram considerados os melhores em campo. Aconteceu na derrota com o Vitória de Guimarães, com Bruno Varela em destaque, no empate com o Nacional da Madeira, com exibição de alto nível de Daniel Guimarães, e frente ao Portimonense, desafio em que Samuel Portugal defendeu um penálti.

Sérgio Conceição descreve o Paços como uma equipa "muito organizada". "O Pepa tem feito um excelente trabalho e com o passar dos anos está cada vez mais treinador. É uma equipa distanciada de uma forma correta, o momento da zona de pressão é bem pensado", assinala, destacando logo a seguir vários dos elementos que podem fazer a diferença no Paços.

À espera de um adversário a manter a solidez que tem evidenciado, o treinador do Porto acredita que vai encontrar solução para os problemas, ainda que não tenha tido o tempo que desejava para preparar a equipa, devido à densidade de jogos.

Sérgio queixa-se do pouco tempo que tem e chegou mesmo a justificar o atraso de meia hora na conferência de imprensa por precisar de aproveitar todos os minutos para trabalhar com os jogadores.

Luis Díaz poderá estar de regresso à equipa, admite o técnico que continua sem contar com Marcano e M'Baye. O treinador não esclareceu se irá rodar a equipa, tendo em conta que jogou na terça-feira com o Olympiacos e na próxima terça defronta o Marselha, em jogos a contar para a Liga dos Campeões.

No 3.º lugar da I Liga, a cinco pontos do Benfica e a três do Sporting, o FC Porto visita o terreno do Paços de Ferreira na sexta-feira, às 20h30. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.