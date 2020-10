Constituição: Iniciativa Liberal quer alterar direito à greve e acabar com serviço público de rádio e televisão

Neste primeiro projeto da IL, são propostas mudanças no direito à saúde, com os liberais a quererem consagrar “um sistema de saúde que integra os serviços de saúde público, privado e social, garantindo efetiva liberdade de escolha a todos os cidadãos, bem como a garantia que todos os cidadãos têm direito a ser beneficiários titulares de qualquer seguro de saúde público”.

“É um diploma demasiado extenso, contém artigos e expressões sem conteúdo jurídico ou político efetivo, que muitas vezes não passam de simples proclamações de boas intenções ou sinalizações de virtudes. Para além disso, utiliza uma linguagem própria de um período que não só não se coaduna com a realidade do Século XXI, como é, muitas vezes, também marcadamente ideológica, algo que fere a neutralidade que deve marcar a Constituição de um Estado de Direito democrático e pluralista”, lê-se na exposição de motivos do projeto a que a Renascença teve acesso.

Também querem que fique expresso que os cuidados continuados e paliativos fazem parte dos direitos que o Estado deve assegurar.

No direito à educação a lógica é semelhante: permitir a liberdade de escolha das famílias, neste caso entre estabelecimentos públicos, particulares e cooperativos cada qual com autonomia administrativa e pedagógica.

No capítulo dos direitos, liberdades e garantias a IL também quer alterar o direito à greve, de forma a ficar expresso que “o exercício do direito à greve não pode impedir o direito ao trabalho daqueles que o pretendam exercer”.

E ainda no capítulo dos direitos dos trabalhadores, abre a porta à definição de um salário mínimo municipal. De acordo com o projeto caberá ao Estado “o estabelecimento e a atualização do salário mínimo nacional ou municipal, nos termos da lei, tendo em conta, entre outros fatores, as necessidades dos trabalhadores, o custo de vida, o nível de produtividade e as exigências da estabilidade económica e financeira”.

Já nas normas que a Iniciativa Liberal pretende revogar, está a garantia de existência de um serviço público de rádio e televisão.

O processo de revisão constitucional foi aberto pelo Chega que entrou um projeto. Agora, os outros partidos têm um mês para também entregarem projetos e, depois, será formada uma comissão de revisão constitucional. No entanto, os dois maiores partidos, PS e PSD, cujos votos são necessários para qualquer revisão da lei fundamental, já disseram que não pretendem dar seguimento ao processo.

[notícia atualizada]