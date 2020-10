Secretário de Estado. Novas restrições serão circunscritas a territórios

Veja também:

A dois dias de se realizar um Conselho de Ministros extraordinário, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde defendeu que as novas restrições para combater a pandemia no país serão a nível territorial e mais circunscritas, num modelo que ainda terá que ser estabilizado.

Segundo o governante, "todos os países vão começar a adotar medidas de restrições ao nível territorial, mais circunscrito".

"E essas restrições serão com certeza ao nível mais dos territórios, para que outros territórios que não estão tanto sobre pressão possam respirar do ponto de vista económico e social", admitiu António Lacerda Sales numa entrevista ao podcast ‘Política com Palavra’ do Partido Socialista.

Questionado se o Governo optará por ações localizadas ou se admite restrições nacionais como um novo confinamento geral, Lacerda Sales disse que "todos os países da Europa estão neste momento a tentar estabilizar num determinado modelo que pode comportar muitas variáveis".

Enumerando que essas variáveis são a incidência de casos nos últimos 14 dias, os novos casos confirmados por 100 mil habitantes, as faixas etárias mais atingidas ou a pressão sobre os hospitais, defendeu que o que é preciso é "estabilizar num determinado modelo e obviamente que quanto mais uniforme conseguir ser esse modelo maior segurança e maior confiança será dada às populações".