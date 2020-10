Misericórdia de Vila Viçosa com mais três infetados

Veja também:

Mais três utentes da Misericórdia de Vila Viçosa (Évora) estão infetados com o vírus que provoca a Covid-19, disse esta quinta-feira à agência Lusa fonte da instituição.

Tiago Salgueiro, da mesa administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa, indicou que estas três pessoas, utentes do lar de Vila Viçosa e que foram transferidas no domingo para a Zona de Concentração e Apoio à População de Reguengos de Monsaraz, fizeram testes com resultados positivos para o novo coronavírus, conhecidos esta quinta-feira.

"Estas pessoas [infetadas com o vírus que provoca a Covid-19] vão ser transferidas ainda esta noite para o hospital de retaguarda que está instalado no antigo Centro de Saúde de Vila Viçosa", adiantou.

Segundo o responsável, quanto à transferência para o mesmo hospital de retaguarda dos 17 utentes do lar de Vila Viçosa infetados como novo coronavírus SARS-CoV-2, que tem sido adiada, "vai ser feita na sexta-feira".

Assim, vão ser transferidos para o hospital de retaguarda 20 utentes da Misericórdia que estão infetados.

A mesma fonte explicou que o adiamento desta operação foi devido ao facto de os 38 idosos do lar que tinham feito um primeiro teste com resultado negativo e que foram transferidos no domingo para Reguengos de Monsaraz, terem feito quarta-feira novos testes, por "uma questão de precaução", tendo surgido os três novos casos.

Tiago Salgueiro indicou ainda que na sexta-feira vai ser feita a "desinfeção do lar" de Vila Viçosa por militares da GNR.

O número de vítimas mortais deste surto de Covid-19 subiu esta quinta-feira para seis, tendo já morrido três homens e três mulheres, com idades entre os 83 e os 96 anos, todos utentes da instituição infetados.

Este surto tem um total de perto de 100 pessoas infetadas, incluindo utentes e funcionários da instituição e habitantes da comunidade.

Todos os estabelecimentos de ensino do agrupamento escolar de Vila Viçosa estão encerrados desde 23 de outubro, provisoriamente, o mesmo acontecendo com as escolas do município vizinho de Borba, por decisão da Autoridade de Saúde Pública, devido ao aumento de casos de Covid-19 nos dois concelhos.

Portugal contabiliza pelo menos 2.428 mortos associados à Covid-19 em 132.616 casos confirmados de infeção, segundo o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta quinta-feira.