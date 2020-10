Já ouviu falar em ZCAP? É uma zona de apoio à Covid-19, mas só oito estão ativas

Portugal tem, nesta altura, 399 Zonas de Concentração e Apoio à População (ZCAP), mas apenas oito estão ativas.

O conceito foi criado em abril, em pleno estado de emergência, com o objetivo de dar às autarquias um espaço de retaguarda preparado para receber pessoas – direta ou indiretamente afetadas pela Covid-19.

São, aliás, as Câmaras Municipais que têm a responsabilidade de gerir estas estruturas, desde a decisão de as criar, até à gestão do seu funcionamento, muito embora o façam em articulação com a Proteção Civil, as autoridades locais de saúde e a Segurança Social.

Nasceram, sobretudo, em pavilhões desportivos, salões de festas e outros espaços amplos, onde foram criadas zonas de dormitório, de alimentação, casas de banho e balneários, sempre com o adequado enquadramento e apoio clínico.

Ao longo dos últimos meses, foram criados 399 espaços destes – com uma capacidade total de 13.300 utentes. Estão todos equipados e prontos a reabrir, mas em funcionamento estão apenas oito: nos distritos de Aveiro, Beja, Faro, Lisboa e Vila Real – e com uma capacidade para 88 utentes.

É natural que, nas próximas semanas, sejam reabertas muitas outras e a oferta global aumentar ainda em cerca de 50%. Isto, porque, em fase de planeamento, está a criação de mais 210 ZCAPs, com capacidade para mais 5.500 utentes.

Os espaços estão identificados. Falta colocá-los operacionais.