Fafe em emergência municipal devido a "grande número de casos" Covid-19

O concelho de Fafe está em situação de emergência municipal. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara através de um vídeo publicado nas redes sociais do município.

“Fafe, à semelhança do que se está a passar na região, apresenta uma evolução grande no número de casos e na rapidez com que esses casos aumentam. Nunca tivemos, desde o início da pandemia, uma situação como atualmente estamos a viver”, afirma o autarca Raúl Cunha.

O concelho registou um aumento de 195 casos nos últimos sete dias, subindo para 567 o número de casos acumulados desde março. E, segundo o presidente da autarquia, “está em vigésimo lugar dos municípios da região Norte com maior taxa de progressão da doença”.

Neste contexto, em articulação com as diferentes entidades da comissão de proteção civil municipal, que integra bombeiros, setor da saúde e forças da autoridade, a autarquia decidiu encerrar os cemitérios nos próximos dias 31 de outubro, 01 e 02 de novembro.

De acordo com o autarca, o contexto em que tem acontecido o aumento de casos “não é um contexto que resulte de acontecimentos de surtos, em lares, fábricas ou instituições”.