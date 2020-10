Covid-19: Madeira adota legislação nacional sobre uso de máscaras e proíbe adeptos nos estádios

Veja também:

A aplicação na Madeira da legislação nacional sobre a obrigatoriedade de máscaras, a comparticipação das despesas dos visitantes com testes positivos à chegada e a proibição de adeptos nos estádios são novas medidas anunciadas esta quinta-feira pelo governo regional.

As decisões foram tomadas na reunião do Conselho do Governo Regional da Madeira, de coligação PSD/CDS, e anunciadas em videoconferência pelo presidente do executivo, Miguel Albuquerque.

Foi também decidida a realização de testes a atletas amadores.

“Estamos a entrar numa fase muito crítica da pandemia”, declarou o governante, salientando que o Governo Regional da Madeira vai “continuar a tomar medidas de prevenção e profiláticas”, como tem feito, o que permitiu “evitar uma tragédia de dimensão incalculável” no arquipélago.

Já na quarta-feira Miguel Albuquerque tinha anunciado que a região iria adaptar a lei que determina o uso obrigatório de máscara na rua, embora já esteja em vigor no arquipélago uma resolução nesse sentido desde 1 de agosto.

Portugal ultrapassa pela primeira vez os 4 mil casos diários de Covid-19, indica o boletim epidemiológico avançado esta quinta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nas últimas 24 horas foram registadas 4.224 infeções pelo novo coronavírus e 33 mortes. É o maior número de óbitos desde 24 de abril.