​“Hackers” roubam 2 milhões de euros ao partido de Trump

Os republicanos do Wisconsin explicam, em comunicado, que os “hackers” obtiveram o dinheiro adulterando faturas enviadas em nome de fornecedores.

O dinheiro estava em nome do Partido Republicano do Wisconsin e estava a ser usado na campanha para tentar reeleger Trump nas eleições da próxima semana.

Piratas informáticos roubaram cerca de um dois milhões de euros de uma conta do partido do Presidente norte-americano, Donald Trump, foi esta quinta-feira revelado.

O partido detetou a atividade suspeita no dia 22 de outubro e contactou o FBI na sexta-feira passada.

“Estes criminosos manifestaram familiaridade com as operações do partido na reta final da campanha para cometer este crime”, referiu o presidente da estrutura local.

Donald Trump venceu no Wisconsin por uma curta margem nas eleições presidenciais de 2016, em que defrontou a democrata Hillary Clinton.

Na contagem decrescente para as eleições da próxima terça-feira, Trump e Biden tentam garantir apoios e votos.

O candidato democrata tem 53% das intenções de voto, contra 44% do republicano no Wisconsin, de acordo com uma sondagem Reuters/Ipsos, realizada entre 20 e 26 de outubro.