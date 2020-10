Filadélfia em recolher obrigatório após tumultos por morte de afro-americano

O presidente da Câmara de Filadélfia impos um recolher obrigatório de nove horas, entre as 21h00 e as 6h00, depois de duas noites de tumultos, provocados pela morte de um afro-americano pela polícia.

O anúncio foi feito na quarta-feira e a comissária de polícia Danielle Outlaw comprometeu-se em divulgar as ligações para o número de emergência (911) e as filmagens de câmara de videovigilância por altura do tiroteio que tirou a vida a Walter Wallace Jr., de 27 anos.

É a primeira vez que são divulgadas imagens na sequência de tumultos originados pela morte de um afroamericano pela polícia.