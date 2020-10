Ataque com faca em Nice. Polícia confirma dois mortos e vários feridos

Duas pessoas morreram nesta quinta-feira de manhã na cidade francesa de Nice, em França, e várias ficaram feridas depois de terem sido atacadas com uma faca.

O autarca Nice avança que a polícia intercetou uma pessoa suspeita, que terá sido detida, e pede a população, através da rede social Twitter, que evite a zona, uma vez que está em curso uma operação policial.



Christian Estrosi adianta que irá presidir a uma reunião de crise no Ministério do Interior, com o ministro Gerald Darmanin.