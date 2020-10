Rui Almeida e a derrota em Alvalade: "É inglório sair deste jogo sem pontos"

Rui Almeida, treinador do Gil Vicente, considera "inglório" o facto de não ter conseguido sair de Alvalade com pontos. A equipa de Barcelos vencia até perto do fim, mas o Sporting acabou por vencer por 3-1.

"O futebol é assim. Com equipas desta dimensão, acontecem estes erros pequenos e sofremos golos. É um resultado inglório. Parecia que iriamos conseguir os três pontos e não levamos nenhum", disse, à Sport TV.

O técnico dos gilistas reforça a importância que teria sido controlar os últimos minutos de jogo: "Há momentos críticos do jogo, que são importantes de controlar. Esses oito minutos eram importantes. Foram 80 e tal minutos em que conseguimos criar conteúdos bons em casa do Sporting".

O Gil soma agora quatro jogos seguidos sem vencer, mas Rui Almeida não se mostra preocupado.

"É o início de uma caminhada e fizemos de tudo para pontuar contra Sporting e FC Porto. O futebol é pontuar e vamos tentar estar fortes para no domingo ganhar os três pontos em casa", termina.