Paços preparado para qualquer versão do FC Porto

Seja qual for a versão do FC Porto que Sérgio Conceição montar para o jogo com o Paços de Ferreira, Pepa anuncia que a sua equipa está pronta para o desafio.

Os campeões nacionais têm variado de sistema, mas "mais do que as alterações que o Porto pode fazer, o Paços tem de estar concentrado naquilo que tem de fazer".

Em conferência de imprensa de lançamento da partida que vai inaugurar a jornada 6 do campeonato, o treinador assumiu que a sua equipa "está preparada para um Porto numa linha de três, de quatro [na defesa], com dois avançados, com um ponta de lança. Estamos preparados para tudo", reforça.

Com um jogo "muito difícil" em perspetiva, Pepa dedicou-se a avaliar algumas das unidades que considera fundamentais no FC Porto, como Pepe, Sérgio Oliveira, Otávio e Marega. Assinala, no entanto, que se outros nomes surgirem na equipa será igualmente complicado defrontar o Porto de Sérgio Conceição, "que tem feito um trabalho extraordinário.

Desgaste do Porto não é vantagem para o Paços

O Porto está a jogar de três em três dias, devido à participação na Liga dos Campeões, e Sérgio Conceição tem evidenciado o desgaste como um fator de desvantagem para os dragões, em comparação com os adversários que têm mais tempo para recuperar e treinar.

Pepa, contudo, não considera que o Paços tenha qualquer vantagem. O treinador diz, inclusivamente, que o que gostaria era de jogar de três em três dias. Seria sinal de que o Paços estaria também a disputar outras competições.

O jogo com o FC Porto marcará o regresso de Pepa ao banco, depois de recuperar de Covid-19. O treinador falhou os dois últimos jogos, frente a Santa Clara e Nacional da Madeira, por estar ainda infetado com o novo coronavírus.

O Paços de Ferreira-FC Porto, a contar para a jornada 6, é esta sexta-feira, às 20h30. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.