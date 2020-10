FPF altera data de jogos de Benfica e Sporting na Taça de Portugal

O jogo Paredes-Benfica, da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, foi antecipado para 21 de novembro, enquanto o Sacavenense-Sporting vai disputar-se dois dias depois, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), através do site oficial.

Estas foram as duas alterações promovidas pela FPF no calendário da terceira eliminatória, cujas partidas estão agendadas para 22 de novembro, um domingo, ditou o sorteio realizado na semana passada.

Desta forma, a visita do Benfica, finalista da última edição, ao Paredes, do Campeonato de Portugal, foi antecipada para 21 de novembro, um sábado, a partir das 21:15.

Já a deslocação do Sporting ao terreno do Sacavenense, que também milita no Campeonato de Portugal, foi reagendada para 23 de novembro, uma segunda-feira, igualmente às 21:15.

Nesta terceira ronda da Taça de Portugal, a primeira em que participam as equipas da I Liga, o FC Porto, detentor do troféu, vai jogar no reduto do Fabril do Barreiro.