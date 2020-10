Covid-19. Dérbi Marítimo-Nacional vai disputar-se sem público

O secretário da Saúde e Proteção Civil da Madeira, Pedro Ramos, assegurou, esta quinta-feira, que o dérbi Marítimo-Nacional, da sexta jornada da I Liga de futebol, marcado para sábado, vai disputar-se sem público, ao contrário do que previa o Marítimo.

“Neste momento, estamos num contexto de pandemia e ninguém está acima da lei. As leis são sanitárias e naturalmente que isso não pode acontecer", declarou o governante madeirense, à margem da cerimónia comemorativa do Dia Mundial do Doente com Acidente Vascular Cerebral (AVC), que decorreu na reitoria da Universidade da Madeira.

O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, estava convencido de que o jogo teria público e o clube iria distribuir gratuitamente mil bilhetes, a partir desta quinta-feira. A expectativa era de que as autoridades sanitárias iriam permitir uma lotação até 10% da capacidade do estádio.