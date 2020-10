Braga vence na Ucrânia na estreia de Gaitán

O Sporting de Braga venceu, esta quinta-feira, o Zorya, por 2-1, na primeira vitória da história do clube contra uma equipa ucraniana.

A equipa de Carlos Carvalhal fechou o resultado bem cedo na partida. Paulinho abriu o marcador, aos 4 minutos de jogo, assistido por Ricardo Esgaio, e Nico Gaitán fez o segundo, aos 11 minutos, com um grande remate de fora da área.

O internacional argentino estreou-se no Braga, depois de recuperar de uma lesão sofrida na pré-época.

No último minuto dos descontos, o Zorya chegou ao golo de honra, por Ivanisenia, um remate de fora da área desviado em Al Musrati.

Com este resultado, Braga soma seis pontos, os mesmos que o Leicester City, que defronta na dupla jornada europeia que se segue. AEK de Atenas e Zorya seguem com zero pontos somados.