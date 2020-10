Benfica e Sporting de Braga procuram novo triunfo na segunda ronda da Liga Europa

Benfica e Sporting de Braga, que tiveram ambos uma estreia vitoriosa na Liga Europa de futebol, procuram, esta quinta-feira, fugir na liderança dos seus respetivos grupos, na segunda jornada da competição.

No Grupo D, depois de um triunfo por 4-2 no campo do Lech Poznan, o Benfica, depois de Jesus ter reforçado o desejo de vencer uma prova europeia , recebe no Estádio do Luz o Standard Liège, que na primeira ronda foi derrotado em casa pelo Rangers (2-0).

Pela primeira vez durante a pandemia da Covid-19, os encarnados vão ter público nas bancadas, com mais de 4.000 pessoas a poderem assistir ao encontro ao vivo.