Treinador do Standard Liège: "Não contesto a superioridade do Benfica"

Philippe Montanier, treinador do Standard Liège, admite que o Benfica foi superior dentro de campo, após a vitória por 3-0, mas critica o árbitro pelas duas grandes penalidades assinaladas.

"Não contesto a superioridade do Benfica, definitivamente não temos a mesma categoria. Mas acho que o árbitro não precisava de ajudar desta forma. Essa é a nossa maior frustração. Perdemos o jogo, mas ganhei uma equipa. Gostaria de saber o que teria acontecido se não acontecesse o que aconteceu", disse, na sala de imprensa.

Montanier deixou rasgados elogios à equipa do Benfica e ao trabalho de Jorge Jesus. O técnico dos belgas destaca as individualidades e o jogo coletivo das águias.

"Não falei com Jesus, mas espero poder partilhar ideias com ele. Acho que faz um trabalho excelente. Gostei de voltar a encontrar o Pizzi, contra quem joguei quando ele estava no Deportivo da Corunha e eu na Real Sociedad. Mas o Benfica não vive das individualidades. Estes são jogadores que metem a qualidade individual ao serviço do coletivo e é aí que se vê a qualidade do treinador", termina.