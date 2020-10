Bruno Lage candidata João Félix à Bola de Ouro

Bruno Lage coloca João Félix num patamar elevado de qualidade e, em entrevista ao jornal espanhol "As", prevê que o avançado que treinou no Benfica estará na discussão da Bola de Ouro.

A exibição frente ao Salzburgo na Liga dos Campeões, em que marcou dois golos (3-2) e ajudou o Atlético a reverter o resultado, entusiasmou a imprensa espanhol e Lage entende que é uma reação justificada.

"Se com 18 anos conseguiu ser o melhor jogador jovem da época, num curto espaço de tempo poderá ser candidato à Bola de Ouro. Prova disso é o que fez com o Salzburgo. O que ele fez é algo só os grandes jogadores conseguem fazer e ele continua a ter capacidade para evoluir para um nível ainda mais alto do que aquele que já tem", observa.

O antigo treinador do Benfica, que apostou forte em João Félix na primeira equipa dos encarnados, pensa que o avançado fará parte do grupo restrito de jogadores que "conseguem estar a um nível muito alto durante muito tempo".

Lage não tem dúvidas que Félix "será uma das referências do futebol europeu e mundial". "Eu acredito que é isso que vai acontecer, porque conheço a sua forma de pensar, como enfrenta a pressão", conclui.

O internacional português, de 20 anos, transferiu-se do Benfica para o Atlético de Madrid, por 126 milhões de euros. Na primeira época em Espanha marcou nove golos, em 36 jogos. Esta temporada tem três golos, em sete jogos.

Lançado por Hélder Cristóvão na equipa B do Benfica, o avançado estreou-se pela equipa principal com Rui Vitória. Passou a ser presença regular na equipa titular com Bruno Lage.