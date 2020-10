AC Milan vence na Liga Europa com brilharete de Dalot e Rafael Leão

O AC Milan recebeu e venceu, esta quinta-feira, o Sparrta de Praga, por 3-0, um jogo com portugueses em destaque.

Brahim Díaz abriu o marcador, aos 24 minutos, assistido por Zlatan Ibrahimovic, sueco que falhou um penálti aos 36 minutos de jogo.

Os portugueses do Milan destacaram-se na segunda parte. Rafael Leão encostou para o segundo, aos 57 minutos, depois de um grande cruzamento de trivela de Diogo Dalot.

O lateral direito, a jogar à esquerda, fechou o resultado aos 67 minutos, com o seu primeiro golo no AC Milan.

Com este resultado, o AC Milan lidera o grupo H isolado, com seis pontos, seguido do Lille, com quatro pontos. Celtic tem apenas um ponto e Sparta de Praga ainda não somou qualquer ponto.

Outros resultados:

AEK 1-2 Leicester City

Antuérpia 1-0 Tottenham

CSKA Moscovo 0-0 Dínamo Zagreb

Estrela Vermelha 5-1 Liberec

Feyenoord 1-4 Wolfsberger AC

LASK Linz 4-3 Ludogorets

Lille 2-2 Celtic

Qarabag 1-3 Villarreal

Sivasspor 1-2 Maccabi Tel Aviv