Vertonghen explica mudança para o Benfica. "Convenceram-me em 45 minutos"

Jan Vertonghen, defesa-central do Benfica, explica que uma chamada de 45 minutos com Tiago Pinto, diretor-geral das águias, o convenceu a mudar-se para o clube da Luz, depois de ter terminado contrato com o Tottenham.

"Por causa do último ano do meu contrato e da pandemia, fiquei algumas semanas desempregado e fiquei um pouco stressado porque não queria estar naquela situação. Tive sempre opções e isso manteve-me calmo, mas estava à espera da perfeita e estava mesmo em Amesterdão nos canais dos barcos quando o meu agente me ligou sobre o Benfica. Nessa noite falei com o diretor geral do clube e ele deu-me uma sensação muito especial quando falámos. Em 45 minutos de conversa ele convenceu-me do clube, do projeto e dos jogadores", disse, em declarações a um "podcast" da CBS Sports.

O defesa de 33 anos soma já seis jogos com a camisola do Benfica e diz-se muito satisfeito com a vida em Lisboa.

"Estou muito bem. Mudar para outro país demora sempre algum tempo, especialmente pela família. Tens de ter tudo tratado, isso demorou algum tempo, mas agora tudo está muito bem. Do ponto de vista futebolístico e pessoal, estou muito feliz", explica.

Vertonghen compara a dimensão do Benfica ao Ajax, clube onde foi formado e onde se lançou para o futebol europeu.

"Ainda que não tenha jogado em frente dos adeptos, consegues sentir bem o quão grande é o clube. É estranho dizê-lo, mas já sinto o quão gigante este clube é. Mal posso esperar por jogar em frente aos adeptos. Comparo sempre o Benfica ao Ajax, pois é o clube mais bem-sucedido, com o maior número de adeptos, de troféus, mais conhecido no país e no Mundo. Quando me perguntam sobre o Benfica, comparo-o sempre ao Ajax", termina.