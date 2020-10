Toni: "Sócios do Benfica quiseram ser gratos a Vieira"

Luís Filipe Vieira foi reeleito e vai estar mais quatro anos na presidência do Benfica, uma reeleição que na opinião de Toni foi fruto da obra feita.

"A vitória de Luís Filipe Vieira é uma vitória anunciada, porque há uma obra feita que irá perdurar para todo o sempre, porque são coisas que mudaram muito o Benfica, e os sócios quiseram ser gratos com Luís Filipe Vieira", conclui o antigo treinador e jogador do Benfica, em entrevista à Renascença.



Vieira venceu com 62,59% dos votos, contra os 34,71% de Noronha Lopes. O desempenho do candidato da Lista B é destacado por Toni, que considera que Noronha Lopes "apresentou um projeto interessante".

Foi o ato eleitoral mais participado da história do Benfica, com mais de 37 mil sócios a exercerem direito de voto, o que, na opinião do antigo treinador, é uma "manifestação de grande vitalidade do clube".