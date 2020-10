Otamendi, capitão do Benfica: "É um privilégio"

Nicolas Otamendi sente-se oregulhoso por poder envergar a braçadeira de capitão do Benfica. O antigo jogador do FC Porto voltou a ser capitão esta quinta-feira, contra o Standard Liège, após a saída de Pizzi, e explicou as suas sensações por capitanear a equipa.

"É um privilégio ser capitão desta eequipa, mas dentro de campo o mais importante é a dedicação de todos. Todos somos importantes para que o Benfica seja ainda mais", disse, em declarações à Sport TV.

O defesa argentino diz que a equipa fez uma grande exibição na vitória por 3-0 contra os belgas: "Foi um grande jogo, tentamos sempre atacar e pressionamos quando perdíamos a bola. Acho que fizemos as coisas muito bem e ficamos com a vitória".

Otamendi faz um balanço muito positivo das suas primeiras semanas no Benfica, depois de ter representado o Manchester City nas últimas épocas.

"Estou muito feliz, precisava de jogar e vim para uma grande equipa, com bons jogadores e vontade de ganhar. Estamos a aprender com a experiência do treinador. Com o trabalho, os resultados vão mostrar-se em campo", termina.