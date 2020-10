Noronha Lopes reage à derrota. "A semente de um Benfica novo está plantada"

João Noronha Lopes assumiu derrota nas eleições do Benfica, mas acredita que não foi tempo perdido. O candidato recebeu 34,71% dos votos, nas eleições mais concorridas da história do clube.

"Somos benfiquistas nas vitórias, mais ainda nas derrotas. Sinto o mesmo hoje. Sou ainda mais benfiquista depois desta campanha memorável. Estou aqui muito orgulhoso do caminho que percorremos. Mostramos que é possível lutar por um Benfica mais próximo da sua essência, mais ambicioso. Não é o resultado que desejavamos, mas não foi uma luta perdida", afirmou.



O candidato deixa um apelo aos jovens que se deixaram cativar pela ideia de um Benfica renovado.

"Os interesses do Benfica estão a cima de tudo. O clube que amo desde criança, que me enche a alma, virá sempre primeiro. Muitos jovens votaram pela primeira vez. A semente de um Benfica novo está plantada. Sei que, a partir de agora, muitos se vão voluntariar para se afirmar num futuro assente em transparência e credibilidade. Não esmoreçamm no amor e dedicação ao nosso clube, futuro é deles e o Benfica também é deles", prossegue.

Noronha Lopes deu os parabéns a Luís Filipe Vieira, através de chamada, após saber os resultados e destaca a importância de apoiar o clube no jogo de quinta-feira, para a Liga Europa.