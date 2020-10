Luís Filipe Vieira vence eleições do Benfica

Luís Filipe Vieira foi reeleito, esta madrugada, presidente do Benfica, confirmou a Renascença.

"É vencedor desta eleições a lista A, com 471,670 votos, percentagem de 62,59%. FIcou em segundo lugar a lista B com 261,574 votos, com percentagem de 34,71%. Em terceiro lugar ficou a lista D com 12,341 votos, percentagem de 1,64%. Total de votos em branco são 8.003", confirmou Virgílio Duque Vieira.

O dirigente de 71 anos venceu as eleições mais concorridas da história do clube. Mais de 38 mil sócios votaram ao longo de quarta-feira, umas eleições que se prolongaram pela madrugada.

Anteriormente, as eleições com maior afluência tinham sido em 2012, quando Luís Filipe Vieira bateu Rui Rangel, com 22.676 sócios votantes.

João Noronha Lopes foi o primeiro candidato a votar, da parte da manhã. Luís Filipe Vieira, atual presidente, foi o segundo candidato a votar e Rui Gomes da Silva foi o último.

