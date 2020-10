Luís Filipe Vieira apela à união no clube após reeleição

Luís Filipe Vieira, presidente reeleito do Benfica, apela à união no clube depois das eleições com maior afluência da história dos encarnados. O dirigente foi reeleito com 62,59% dos votos.

Em declarações no pavilhão da Luz, depois de tomar posse para o seu sexto mandato na presidência, Vieira apela à união dentro do clube.

"Vencer as eleições com maior número de sócios a votar é um orgulho. Resultados são claros, espero que todos assumam a sua responsabilidade. Somos mais fortes juntos, mais fortes quando não nos dividimos, é um dos desafios mais importantes para os próximos quatro anos. Apesar das diferenças, união foi denominador comum nos últimos anos. A partir de agora, não há vencedores, nem vencidos. Só benfiquistas que vão unir esforços para construir futuro do nosso clube", diz.

As eleições do Benfica de 2020 foram as mais concorridas de sempre, com 38.102 sócios a votar. Deste valor, 22.787 sócios votaram em Luís Filipe Vieira, o que corresponde a 471.650 votos. Noronha Lopes amealhou o voto de 14.337 sócios, correspondentes em 261,574 votos.