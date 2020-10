Jorge Jesus: "Não quero que o Benfica seja parecido ao Barcelona atual"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, diz que não quer que a sua equipa de pareça ao Barcelona atual, mas sim ao de outros tempos. O técnico das águias foi confrontado com os elogios de Carcelona, ex-jogador do Benfica e hoje no Standard de Liège, que comparou as águias ao "tiki-taka" dos catalães.

"Não diria o Barcelona atual, mas sim o de há uns tempos atrás. Não quero o Benfica parecido ao Barcelona de agora. A equipa está cada vez mais identificada aos jogadores, que estão mais confiantes", disse, à Sport TV.

As águias venceram o Standard Liège por 3-0, na Luz, e o técnico deixa enormes elogios à exibição que considerou ser a melhor da temporada até agora.

"Quando se ganhar com esta qualidade, melhor ainda. Talvez tenha sido o melhor jogo que fizemos esta época, pelos três golos e pela forma como jogamos. Não deixamos o Liège ter uma oportunidade de golo. Fizemos um jogo com qualidade ofensiva muito boa e defensivamente estivemos bem", analisa.

Diogo Gonçalves foi titular a lateral-direito e Jesus explicou a adaptação que já tinha anunciado há algumas semanas.

"Temos adaptado o Diogo a lateral. Como tínhamos o André, não havia muito tempo para se treinar, mas com a lesão, tenho trabalhado o Gilberto e o Diogo Gonçalves. Ele deu-nos indicações muito boas e disse que já jogou a lateral na seleção. Hoje precisavamos de jogadores frescos, o Gilberto já tinha feito dois jogos", afirma.

"Pareciam 55 mil adeptos"

Jorge Jesus saudou o regresso do público ao Estádio da Luz, e diz que os jogadores tiveram uma melhor prestação devido à sua presença e apoio.

"Foram só cinco mil, mas pareciam 55 mil. Foi muito bom, os jogadores até jogaram melhor porque havia público. O futebol sem adeptos não tem paixão e sentimento", termina.