Jesus recupera Ferro, Cervi e Chiquinho para a convocatória do Benfica

Jorge Jesus voltou a chamar Ferro, Cervi e Chiquinho para o jogo da Liga Europa. O trio, que esteve entre as opções para o jogo com o Lech Poznan, volta a entrar na lista, agora para o desafio com o Standard Liège.

O guarda-redes Samuel Soares é a outra novidade, em comparação com a convocatória elaborada para o desafio com o Belenenses SAD, que o Benfica venceu, por 2-0.

Grimaldo, lesionado, e Samaris, que não está inscrito na Liga Europa, saem da lista. O Benfica também divulgou o boletim clínico e aos caso já conhecidos de Grimaldo, André Almeida e Todibo junta-se agora o de Svilar. O guarda-redes tem uma entorse no tornozelo direito.

O jogo com o Standard Liège, segundo da fase de grupos da Liga Europa, é esta noite, às 20h00. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Os encarnados arrancaram a competição com um triunfo sobre o Lech Poznan, por 2-4. O Standard Liège perdeu, na 1.ª jornada, com o Rangers (0-2).

Lista de convocados

Guarda-redes: Odysseas, Helton e Samuel Soares;

Defesas: Vertonghen, Jardel, Ferro, Otamendi, Gilberto e Nuno Tavares;

Médios: Julian Weigl, Chiquinho, Pizzi, Gabriel e Taarabt;

Avançados: Rafa, Cervi, Diogo Gonçalves, Pedrinho, Everton Cebolinha, Seferovic, Waldschmidt, Darwin Nuñez e Gonçalo Ramos.