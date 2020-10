Benfica regista eleições com maior afluência da história

As eleições do Benfica de 2020 foram as mais concorridas de sempre, com 38.102 sócios a votar.

Deste valor, 22.787 sócios votaram em Luís Filipe Vieira, o que corresponde a 471.650 votos. Noronha Lopes amealhou o voto de 14.337 sócios, correspondentes em 261,574 votos.

Apenas 603 sócios votaram em Rui Gomes da Silva, que corresponderam a 12.341 votos. 375 sócios votaram em branco.

Por volta das 19h00 da tarde já tinha sido batido o recorde do clube. O clube deixou de permitir que adeptos se juntassem às filas para votar às 22h00, mas os votos foram registados até para lá da uma da manhã. Resultados foram anunciados às 2h00.



O dirigente de 71 anos venceu as eleições mais concorridas da história do clube. Mais de 38 mil sócios votaram ao longo de quarta-feira, umas eleições que se prolongaram pela madrugada.

Anteriormente, as eleições com maior afluência tinham sido em 2012, quando Luís Filipe Vieira bateu Rui Rangel, com 22.676 sócios votantes.

Vieira é o presidente com mais tempo na liderança do Benfica, depois de ter sido eleito pela primeira vez há 17 anos, em 2003.

Nos anteriores cinco atos eleitorais, Vieira tinha sido sempre eleito com uma percentagem de votos acima dos 80%, com 90,47% em 2003, frente a Jaime Antunes (7,32%) e Guerra Madaleno (0,7%), 91,74% em 2009, perante Bruno Costa Carvalho (2,71%), e 83,02% em 2012, diante Rui Rangel (13,83%).

Nos outros dois sufrágios, em 2006 e 2016, Vieira foi candidato único, tendo acolhido, respetivamente 95,6% e 95,52% dos votos.