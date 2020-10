​Teatro Nacional de São Carlos vai ter cara lavada em 2021

Nos próximos quatro meses, a fachada principal do Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa vai estar coberta por uma tela. Por de trás estarão a decorrer as obras de requalificação da fachada que dá para o largo que viu nascer o poeta Fernando Pessoa.



O protocolo entre a OPART – o Organismo de Produção Artística, E.P.E – que gere a casa de ópera de Lisboa e a Mirpuri Foundation para esta empreitada já tinha sido assinado em 2018. Mas só agora as obras na fachada principal vão avançar.

Ao longo dos próximos 110 dias a requalificação da cara exterior do São Carlos vai passar por limpeza, conservação e restauro.

Em comunicado, o Teatro Nacional de São Carlos indica que durante os próximos meses “serão desenvolvidas ações corretivas e preventivas, com o objetivo de solucionar os vários tipos de problemas identificados e que resultam da exposição do edifício às condições ambientais, da falta de manutenção e de intervenção humana”.

O diagnóstico feito por peritos, antes da empreitada, identificou: “sujidade acumulada, fissuras no teto da arcada, zonas da superfície pétrea partidas ou erodidas, madeira das caixilharias degradada, ferragens oxidadas e envelhecimento de massas e outros materiais”, explica o mesmo comunicado.

Este levantamento foi feito em articulação com a Direção-Geral do Património Cultural e inúmera as necessidades de correção a serem feitas no edifício inaugurado em 1793 e já classificado como Monumento Nacional.

Conceição Amaral, presidente do OPART, refere que "esta reabilitação é fruto de um longo processo técnico e administrativo, que esta administração tem levado a cabo, mas também de um forte envolvimento e dedicação de anteriores administrações do OPART com a Mirpuri Foundation, que não podemos deixar de lembrar, e a quem nos cabe agradecer neste momento”.

Segundo esta responsável, “a obra de conservação e restauro é simbolicamente, não só um marco da nossa responsabilidade enquanto gestores de património nacional que está à nossa guarda, mas também da nossa estratégia cultural que entende valorizar e dignificar o património artístico, móvel e imóvel, material e imaterial que o Teatro Nacional de São Carlos encerra e que urge requalificar”.

A Mirpuri Foundation é o mecenas exclusivo desta obra de conservação e reabilitação da fachada principal do Teatro Nacional de São Carlos. O seu presidente, Paulo Mirpuri alertou que “a conservação e restauro do património edificado é uma necessidade premente em Portugal”. Segundo este responsável, a Mirpuri está apostada no apoio à cultura, nomeadamente no que diz ser “um exemplo de excelência” como o São Carlos.

De caraterísticas arquitetónicas neoclássicas, de influência italiana, o Teatro Nacional de São Carlos foi edificado em 1792. Situado no Chiado, o palco do São Carlos já recebeu ópera, ballet e concertos corais e sinfónicos do repertório nacional e internacional.