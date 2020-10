​Carlos do Carmo canta Saramago, Herberto Helder, Sophia e Jorge Palma no último disco

Carlos do Carmo já disse adeus aos palcos em concertos que esgotaram, no final de 2019, os Coliseus de Lisboa e Porto. Agora o fadista multipremiado, anuncia um novo disco, talvez o último. “E Ainda…” chegará às lojas, dentro de um mês, a 27 de novembro.



Numa nota divulgada esta quarta-feira, a Universal explica que Carlos do Carmo vai interpretar poemas de nomes maiores da literatura portuguesa, entre eles estão o Prémio Nobel da Literatura José Saramago, o poeta madeirense Herberto Helder, Sophia de Mello Breyner, Hélia Correia ou Vasco Graça Moura. Mas há ainda fados da autoria do pintor recentemente desaparecido, e amigo de Carlos do Carmo, Júlio Pomar, e do cantor Jorge Palma.

“E Ainda…”, diz a editora, “nasce da intuição e da certeza de que Carlos do Carmo tinha ainda fados por cantar. Fados que, nalguns casos, nem suspeitavam que pudessem ser fados”. O disco contará com o maestro Victorino D’Almeida, Mário Pacheco, Paulo de Carvalho e José Manuel Neto.

Do poeta Herberto Helder, Carlos do Carmo gravou um poema do último livro “Poemas Canhotos”. Mas não é o único poeta que Carlos do Carmo canta pela primeira vez neste disco. Também a Prémio Camões, Hélia Correia escreveu para o fadista os versos de “Sombra”.

De Sophia de Mello Breyner Andersen, Carlos do Carmo descobriu a sua “Canção 2”. Já Jorge Palma entregou ao fadista uma canção sublime que é tanto “devida” quanto “de vida”, explica a editora em comunicado.

“E Ainda…” foi gravado ao longo de três anos e chegará às lojas como CD duplo, além do álbum de originais, o público poderá também ouvir a gravação dos concertos de despedida nos Coliseus. Haverá ainda uma versão limitada e especial, exclusivo Fnac, onde além dos CD’s há também um DVD com o registo do concerto que de adeus aos palcos, uma entrevista e imagens inéditas dos estúdios de gravação e ensaios.