​Fernando Mendes. “Sporting tem jogo muito importante com o Gil"

No acerto de contas da Primeira liga o Sporting recebe o Gil Vicente em Alvalade tendo a possibilidade de ficar apenas dois pontos do líder Benfica: “É um jogo importante, o Sporting é uma equipa que está em crescimento e tem feito alguns jogos interessantes. Ainda não perdeu e pode isolar-se na segunda posição”, refere o antigo lateral-esquerdo dos leões, Fernando Mendes em declarações a Bola Branca.



Fernando Mendes fala de um Sporting “mais maduro, que deve vencer os próximos dois jogos, ambos em casa, com o Gil Vicente e o Tondela, para continuar a trabalhar sobre vitórias”.

O antigo internacional português está a gostar do novo Sporting, mas mostra-se cuidados na abordagem à temporada: “Há mais qualidade de jogo. Nuno Santos e Pedro Gonçalves deram irreverência a esta equipa. Estou a gostar mas no Sporting é tudo uma incógnita, há que esperar com tranquilidade”

O Sporting-Gil Vicente é um jogo atraso da 1.ª jornada do campeonato, que foi adiado devido a casos de Covid-19 nos dois clubes. O Gil Vicente só foi derrotado pelo FC Porto, esta temporada. O jogo começa às 21h45. Relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.