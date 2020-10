​A bom porto

Somando agora três pontos e na perspetiva de alcançar soma igual daqui por uma semana frente ao Marselha, também no estádio do Dragão, o Futebol Clube do Porto ficará então numa situação muito interessante ante a possibilidade de garantir a chegada aos quartos-de-final da Liga dos Campeões Europeus.



Apesar de tudo, o desafio de ontem à noite não foi fácil. O adversário revelou-se sempre incómodo para os dragões, e chegou até a tornar-se preocupante nos primeiros 20 minutos da segunda parte.

Aí, o Olympiakos tornou-se mais agressivo, e chegou muitas vezes com perigo junto das balizas de Marchesin. Valeu, no entanto, a eficácia dos dragões e a sua capacidade para ripostar, marcando um segundo golo na hora certa, que colocou um ponto final na contenda.

Deste jogo sobra ainda a convicção de que o derradeiro desafio desta fase de grupos, precisamente na Grécia frente ao mesmo adversário de ontem, tudo será mais difícil.

E se o FC Porto chegar aí com a situação pontual ainda por definir, tudo poderá vir a tornar-se mais complicado.

É que a equipa comandada pelo português Pedro Martins deixou no relvado portista apontamentos fortes sobre a sua valia, e a certeza de que dispõe de jogadores de elevada qualidade.

Um registo ainda para a gestão do seu grupo exercida por Sérgio Conceição, que produziu alterações naturais em relação ao jogo anterior com o Gil Vicente que venceu, é certo, mas com algumas dificuldades à mistura.

Neste conjunto de desafios se encontra a certeza de que os dragões dispõem de um plantel de qualidade, capaz de enfrentar as dificuldades que tem pela frente, tanto a nível nacional como internacional.