SAD do FC Porto anuncia 116 milhões de euros de prejuízo

O FC Porto anunciou, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, um prejuízo recorde de 116,160 milhões de euros.

A SAD do clube portista justifica "o resultado líquido fortemente negativo" com os "impactos financeiros provocados pela pandemia da Covid-19", assim como a "não participação do FC Porto na Liga dos Campeões e inevitável redução das receitas obtidas com a participação nas competições europeias".

No comunicado, o Porto explica que optou por não vender qualquer jogador após a eliminação da Liga dos Campeões: "Foi assumido o risco de não desbaratar uma equipa que tinha sido preparada para disputar todas as competições, apostando no sucesso desportivo - o que resultou nas conquistas do campeonato e da Taça de Portugal - e prevendo efetuar antes do final do exercício, como é habitual, um montante em transferências que compensasse este impacto negativo".

O FC Porto explica ainda que o adiamento do fim das competições e correspondente adiamento do mercado de transferências implica que as vendas ainda não estejam contempladas no relatório.

O clube vendeu Fábio Silva, Alex Telles, Zé Luís, Tiquinho Soares, Danilo Pereira e Yordan Osório por uma verba a rondar os 75 milhões de euros, valor que não está contemplado no relatório.

"Adiamento do mercado de transferência para período após o encerramento das competições desportivas relativas à época 2019/2020, na sequência da interrupção e retoma tardia das competições motivada pela pandemia, o que impediu a transferência de direitos desportivos de jogadores até 30 de junho e o registo das respetivas mais valias", pode ler-se.

A redução das receitas de bilheteira, de merchandising, visitas ao museu devido à proibição de presença de adeptos no Estádio do Dragão também são destacadas pelos dragões. Porto contabiliza prejuízo de cerca de 15 milhões de euros devido à pandemia da Covid-19.

FC Porto conta deixar de estar sob alçada da UEFA

Fernando Gomes, diretor financeiro da SAD do FC Porto, prevê que os dragões façam recorde de lucros na próxima temporada, pois estarão incluídas vendas deste verão e do próximo.

Os dragões contam deixar de estar sob alçada do "fair-play financeiro" no próximo verão, e Pinto da Costa confirma que as restrições financeiras não limitaram o investimento da presente temporadas.

O impacto direto da pandemia previsto para toda a temporada está avaliado em 29 milhões de euros e não existe previsão de suspensão do campeonato.

O FC Porto prevê que a lotação do estádio suba para 30% até ao final da temporada.