Pinto da Costa apresenta queixa-crime contra Frederico Varandas

Pinto da Costa vai apresentar queixa-crime contra Frederico Varandas, depois do presidente do Sporting ter chamado ao presidente do FC Porto de "bandido".

O presidente do FC Porto recusou-se a comentar as palavras de Varandas, no âmbito da apresentação do relatório e contas da SAD portista, pois iria apresentar queixa-crime na quinta-feira.

"Não costumo falar de processos judiciais e como entra amanhã, já está terminado, uma queixa-crime nos tribunais contra o tal presidente. não me vou pronunciar até que isso siga o seu curso normal", disse Pinto da Costa.



Varandas tinha feito referência ao processo "Apito Dourado" para chamar Pinto da Costa de "bandido".

“Todos os portugueses merecem que isto seja dito: pode ter um grande sentido de humor, ser uma pessoa acima da média culturalmente e um currículo com muitas vitórias, mas um bandido será sempre um bandido e no final um bandido será sempre recordado como um bandido”, disse o presidente do Sporting, depois das críticas do presidente do FC Porto.



O presidente do Porto tinha dito que "no dia em que Frederico Varandas se dedicar à medicina, presta um grande serviço ao Sporting".

A arbitragem no clássico entre Sporting e FC Porto, que terminou com um empate a duas bolas, deu origem à troca de palavras entre os dois presidentes.