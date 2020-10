🔴 Em direto. Siga o debate e votação do Orçamento do Estado

Os deputados debatem e vota esta quarta-feira a proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE 2021).

O documento tem, para já, viabilização garantida, com o voto a favor do PS e as abstenções de PCP, PAN, Verdes e da deputada não-inscrita Cristina Rodrigues.

Aprovar um Orçamento que não responde à crise, "de olhos fechados", é que seria “desertar de Portugal", declarou a líder do Bloco de Esquerda.

Na justificação para o voto contra, Catarina Martins considera que o Governo “esconde-se na manipulação, na hostilidade e na chantagem”, e não se pode queixar de falta de colaboração do Bloco no passado.

Na manhã desta quarta-feira, o debate ficou marcado por uma troca de galhardetes entre o ministro das Finanças e o Bloco de Esquerda, desta vez por causa das transferências para a saúde.

Os bloquistas fizeram as contas e garantem que a dotação para o setor é menor do que no Orçamento deste ano, ainda para mais em tempo de pandemia.

O ministro das Finanças, João Leão, diz que o Bloco se enganou a fazer as contas; o primeiro-ministro, António Costa, fala em “aldrabice”.

"O BE enganou-se nas contas, a meu ver a única forma que entendemos para chegar aos vossos cálculos é considerar isto", disse João Leão, em resposta à deputada do BE Mariana Mortágua.

“Não se enganou, aldabrou”, atirou o primeiro-ministro, num aparte captado pelos microfones do Parlamento.

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, disse esta quarta-feira no parlamento que o aumento extraordinário das pensões negociado com o PCP, no valor de 10 euros, a decorrer já em janeiro, vai custar 270 milhões de euros.



[em atualização]