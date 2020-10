As “geringonças” por Paulo Rangel. “Extrema-esquerda e extrema-direita são a mesma coisa”

“Aquilo que é normal num regime com as nossas características e com o estatuto dos Açores é indigitar o partido que chegou à frente para procurar uma solução. Se conseguir encontrar uma solução de governo, governa. Se não for capaz, indigita -se o que vem a seguir.”, argumenta o dirigente do PSD no programa “Casa Comum” da Renascença .

Em contramão com os que no PSD consideraram que a “geringonça” socialista foi ilegítima em 2015, Paulo Rangel recorda que nunca pôs em causa a legitimidade de um governo constituído à esquerda após a vitória em termos percentuais do PSD de Passos Coelho para o Parlamento nacional em 2015.

Questionado sobre a influência do Chega para alcançar uma maioria de direita no Parlamento açoriano, Rangel desvaloriza e opta por criticar as opções do PS em Lisboa.

“O Partido Comunista Português defende a Venezuela e a Coreia do Norte que são regimes terríveis e está a apoiar o Orçamento. Como é que o PS é capaz de ser apoiado no Orçamento por esse partido? Sempre disse que para mim extrema esquerda e extrema direita é a mesma coisa”, afirma Rangel no debate com o socialista José Luís Carneiro, atual secretário-geral adjunto do PS.

O PS foi o partido mais votado nas eleições regionais açorianas mas perdeu a maioria absoluta e os votos da esquerda são inferiores ao número de lugares à direita onde é possível formar uma maioria com PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega.

Paulo Rangel fala numa derrota “retumbante” e “politicamente profunda” dos socialistas nos Açores, com um duplo impacto.

“Perde a maioria absoluta quando estava a contar com ela. E não é capaz de fazer uma maioria absoluta com a geringonça, aliás já desfeita no Continente”, remata Rangel.