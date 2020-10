Torre de Moncorvo retoma exploração de ferro

Torre de Moncorvo vai retomar a exploração de minério de ferro, após 37 anos de abandono da atividade mineira naquele concelho do distrito de Bragança.

A Aethel Mining, detentora da concessão mineira, prevê um investimento de 550 milhões de euros para os próximos 60 anos e adianta que as máquinas já se encontram no terreno e devem começar a operar ainda no início do próximo mês.

“Até ao fim desta semana e princípio da próxima, fica tudo testado e alinhado. Portanto, a partir daí começa a produzir o minério, de acordo com as encomendas que existem”, afirma Carlos Guerra, consultor da Aethel Mining, explicando o processo que percorrerá o minério desde a recolha até ao transporte.

O minério “é britado ali em baixo, é aqui carregado nesta plataforma e daqui vai para um terreno onde se faz o stock e o posterior carregamento para ser escoado para o destino, no caso o Porto de Leixões ou outro porto qualquer”, explica.