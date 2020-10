Covid-19: Novo máximo diário de casos (3.960) e 24 mortes. Maior aumento a Norte

Portugal está agora mais perto do número máximo de internados em unidades de cuidados intensivos registados na primeira vaga, que foram 271. Esta quarta-feira, há registo de 262 doentes em UCI, mais nove em comparação com o balanço avançado pela DGS na terça-feira.

O maior aumento de novos aconteceu na faixa etária entre 40 e 49 anos, com 660, seguido das pessoas entre 30-39 anos, com 659 infeções.

Esta quarta-feira, há 15 mortes em pessoas com mais de 80 anos, uma morte nos 50-59, cinco mortes no 60-69 e três nos 70-79.



Metade dos novos casos de Covid-19 foram registados na região Norte. Em 24 horas, foram mais 2.114 infeções e 11 mortes.

A região Norte poderá atingir 7.000 novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2 na próxima semana, alertam especialistas, afirmando existirem “vários concelhos” num “patamar semelhante” aos três do Tâmega e Sousa onde foram impostas medidas mais restritas.



Esta quarta-feira, Lisboa e Vale do Tejo tem mais 1.105 casos e oito óbitos, o Centro 558 casos e quatro mortes, o Alentejo 110 casos e uma morte e o Algarve 53 novas infeções.

Nas regiões autónomas, a Madeira soma mais 15 casos e os Açores cinco.

O agravamento da pandemia de Covid-19 vai levar o Governo a tomar mais medidas e o primeiro-ministro já convocou os partidos para reuniões na sexta-feira, dia 30.

Trata-se de um procedimento semelhante ao que tomou quando foram decididas as medidas do estado de emergência. António Costa, ao que a Renascença sabe, também já convocou um Conselho de Ministros extraordinário para sábado.

Face ao aumento do número de casos na região Norte, os autarcas do distrito do Porto defendem o recolher obrigatório. Ainda nesta quarta-feira, vai ser feito o pedido ao Governo, indica Marco Martins, responsável no distrito pela Proteção Civil.



A Câmara de Matosinhos decretou esta quarta-feira o encerramento dos estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços às 21h00, dos restaurantes às 22h00 e o reforço do policiamento a partir deste fim de semana.



