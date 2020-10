Covid-19. Costa convoca Conselho de Ministros extraordinário para sábado

Veja também:

O agravamento da pandemia de Covid-19 vai levar o Governo a tomar mais medidas e o primeiro-ministro já convocou os partidos para reuniões na sexta-feira, dia 30.

Trata-se de m procedimento semelhante ao que tomou quando foram decididas as medidas do estado de emergência. António Costa, ao que a Renascença sabe, também já convocou um Conselho de Ministros extraordinário para sábado.

Já na quinta-feira, haverá um Conselho Europeu extraordinário por videoconferência. A reunião, que vai decorrer ao fim do dia, servirá para procurar uma resposta coordenada ao nível europeu, uma vez que vários países estão a perder o controlo da pandemia e com os serviços de saúde a ficarem com a capacidade esgotada.

Para preparar o Conselho de Ministros de sábado, a ministra da Saúde, Marta Temido, e a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, já estão a ouvir epidemiologistas. E Pedro Siza Vieira, ministro de Estado e da Economia, está a consultar os parceiros sociais.

As reuniões com os partidos com assento parlamentar vão decorrer na sexta-feira e, no sábado, o Conselho de Ministros irá definir novas medidas de controlo da pandemia